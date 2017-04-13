В Атырауской области на реке утонули две маленькие сестры

Девочкам было два и четыре года.

Девочки двух и четырех лет утонули в реке в Атырауской области, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе областного департамента по ЧС.

Трагедия произошла в четверг. Сообщение о том, что в населенном пункте Атамбаев утонули дети, поступило в 12:38 по местному времени.

"Это были сестры 2015 и 2013 годов рождения. Тела детей извлекли из реки Урал до приезда спасателей", — сказал собеседник агентства по телефону.

Фото КЧС МВД Казахстана