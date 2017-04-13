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Нарушительница ПДД в Алматы заявила полиции, что она из акимата

13 апреля 2017, 20:30

Нарушившую правила дорожного движения автоледи зафиксировал видеорегистратор рядом проезжающей машины.

Девушка в Алматы нашла оправдание грубому нарушению ПДД. Игнорируя правила дорожного движения, серебристый Hyundai стоял вторым рядом по улице Панфилова в Алматы.

Водитель из проезжавшего мимо автомобиля спросил у нарушительницы, не хочет ли она заплатить штраф за парковку на проезжей части. Автоледи уверенно ответила: "Я из акимата!".

Теперь нарушительнице грозит штраф размером в 20 МРП, или 45 380 тенге — за парковку в неположенном месте и создание помехи участникам движения.

Фото © Sputnik / Алексей Мальгавко

Источник: Sputnik Казахстан

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