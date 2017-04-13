Буфетчицу из Курска осудили за попытку передать заключенному казахстанцу наркотики

В Октябрьском районе Курской области РФ суд вынес приговор 45-летней женщине, которая попыталась передать марихуану в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. Она признана виновной по статье «Незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере», сообщает издание «Друг для друга».

Ранее женщина работала в буфете Центра временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства УМВД России по Курской области. Там она познакомилась с гражданином Казахстана, который до решения вопроса о депортации содержался в этом учреждении.

В августе прошлого года недалеко от своего приусадебного участка женщина обнаружила дикорастущий куст конопли. Она принесла растение домой, где высушила, планируя передать знакомому, содержащемуся в спецприемнике для иностранных граждан.

Спрятав газетный сверток с наркотиком в пачку сигарет, женщина упаковала его в полиэтиленовый пакет и поместила в пластиковую ёмкость, а затем вместе с продуктами отдала старшему инспектору дежурной смены учреждения. Марихуану, общей массой 9,46 грамма, обнаружили во время досмотра. Сознавшись во всем, женщина сказала, что ее знакомый о марихуане не знал, якобы она хотела сделать сюрприз.

Передача с "сюрпризом" потянула на уголовную статью, и жительница Октябрьского района в итоге оказалась за решеткой. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы с содержанием в исправительной колонии общего режима.