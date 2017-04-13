В Ингушетии похищенную невесту вернули родным

Жительницу Ингушетии, похищенную группой молодых людей с целью женитьбы одного из них, вернули родителям, сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря совета безопасности республики Ахмеда Дзейтова.

Ранее сообщалось, что 8 апреля в селении Кантышево молодой человек вместе с семерыми знакомыми похитил из дома местную жительницу, чтобы жениться на ней. При этом молодые люди причинили телесные повреждения матери и брату похищенной. Кроме того, выяснилось, что ранее мужчина дважды – в октябре прошлого и в марте текущего года похищал эту же девушку с целью вступления в брак. Оба раза родственники возвращали ее домой.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил правоохранительным органам разобраться с данным случаем, который не прошел по сводкам республиканского МВД, и потребовал задержать похитителя и его сообщников. После этого следственные органы возбудили по данному факту уголовное дело по статьям "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору" и "Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия" УК РФ. Местонахождение похищенной 19-летней девушки не было установлено.

"Похищенную девушку еще вчера вернули домой, она уже дала показания в следственном комитете",- сообщил Дзейтов на встрече с Евкуровым в четверг.

Он также отметил, что похититель и его сообщники объявлены в розыск, ведутся оперативно-розыскные мероприятия. "Конфликт между двумя фамилиями локализован",- подчеркнул секретарь Совбеза.

Глава Ингушетии заявил, что похитители должны ответить не только за незаконное проникновение в жилище, совершенное с применением насилия, и похищение человека, но и за нарушение общественного порядка.

"Евкуров также поручил Совбезу выяснить, есть ли среди представителей органов власти и силовых структур люди, покрывающие похитителей по родственному принципу", — отмечает пресс-служба.

Фото © РИА Новости. Евгений Одиноков