В полиции рассказали подробности смерти трехлетнего мальчика в Астане

В департаменте внутренних дел Астаны прокомментировали скоропостижную смерть ребёнка, сообщает ИА «NewTimes.kz».

«На место выезжала следственно-оперативная группа. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по факту «Смерть лица». Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в полиции.

Также в ДВД прокомментировали состояние тела малыша в момент его осмотра.

«При осмотре тела видимых признаков насильственной смерти не было обнаружено. Экспертиза теперь покажет, какова причина смерти», — пояснили в департаменте внутренних дел.

Мальчик был пятым ребёнком из 6 детей семьи. Родился в 2014 году, 20 апреля ему должно было исполниться 3 года.

О жизни в подвале столичного общежития по улице Обаган 28-летней Жансаи Салыбаевой и ее шестерых детях ИА «NewTimes.kz» рассказывал в марте этого года. Тогда многодетная мать поведала, что, по ее мнению, детям лучше жить в подвале в Астане, чем в ауле в ЮКО.

Всего у Жансаи Салыбаевой шестеро детей. Мейрамбеку — 11 лет, Айше Биби — 9, Акботе — 7. Они учатся в школе. Еще трое сидят с мамой дома. Это четырехлетняя Аяулым, Мейрбек и Алинур — ему всего 7 месяцев.

С детьми и мужем Жансая приехала в столицу год назад. С тех пор живет в подвале общежития по улице Обаган. Правда, теперь без мужа. Мужчина вернулся в аул в ЮКО. Женщина рассказывала, что возвращаться в аул категорически не хочет и манят ее не огни большого города, а возможности, которые Астана открывает перед ней и ее детьми.

О смерти Мейрбека сообщила сегодня, 13 апреля, мать мальчика. По ее словам, когда семья проснулась в 7 утра, обнаружила малыша без признаков жизни. Как уточнила женщина, «он был холодным». Родительница вызвала скорую помощь. По словам Жансаи, врачи пытались реанимировать ребенка, «сделали ему укол». К сожалению, усилия докторов оказались тщетными.

Между тем, по словам Жансаи, прощаясь, врачи сказали ей, что к их приезду «мальчик был уже мертв».