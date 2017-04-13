Программной статьей Назарбаева заинтересовались в Азербайджане

Статья Президента Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» демонстрирует объективную картину государственного и национального развития Казахстана, считает директор Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджанской Республики Фархад Мамедов. Об этом он рассказал в интервью собственному корреспонденту МИА «Казинформ» в Азербайджане.

«Несомненно, направления, которые указаны в статье, дают почву для общественных обсуждений о пути национального развития на современном этапе истории. Многие аспекты статьи актуальны для всех постсоветских государств, которые прошли 25-летний период становления государственности и создания политической нации. В этом смысле общественные дискуссии по указанным в статье вопросам в Азербайджане и Казахстане проводятся одновременно и инициируются со стороны государства как основного института формирования общественного мнения», - отметил Ф. Мамедов.

По его мнению, в период глобализации, интеграции, ускоренного развития информационного общества и технологий идет конкурентная борьба за самое ценное в мире - человеческий ресурс. Каждое государство, наряду с обязанностью обеспечения безопасности, экономического и культурного развития общества, стремится создать условия для реализации человеческого потенциала.

«В этом контексте политические и экономические реформы, реализуемые со стороны государства, создают благоприятную обстановку для развития, однако при этом существует риск обезличивания нации. Общая стандартизация политической и экономической моделей развития входит в конфликт со стремлением универсализации культуры, национальной самобытности и отличного пути развития», - сказал собеседник агентства.

«В статье Нурсултана Назарбаева выдвигается идея различать технологическую и институциональную модернизацию от вестернизации национального самосознания. География и национальная самобытность, история и язык формируют геополитическую идентичность наций, создавая иммунитет в период нестабильности и непредсказуемости мировых процессов»¸ - подчеркнул Фархад Мамедов.

Также он высказал мнение, что «заслуживает внимание сама постановка видения параллельной реализации реформ в политической, экономической и социокультурной сферах, что является демонстрацией всестороннего развития Казахстана. В современном мире без пассионарного национального скачка невозможно добиться успеха и стать конкурентоспособным государством».

«Политическая нация, объединяющая общество на гражданской основе, создает условия для развития всех граждан вне зависимости от их этнической, религиозной или иной принадлежности. Консолидация нации на основе гражданской позиции для достижения заявленных в статье целей формирует условия для реализации национальной энергии в русло созидания и развития», -считает эксперт.

По его словам, идентичные цели и условия выдвигает национальная идея Азербайджана, провозглашенная Национальным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым и реализуемая со стороны Президента Ильхама Алиева.

«Поэтому идеи и механизмы, отмеченные в системной статье Президента Нурсултана Назарбаева, вызывают интерес в Азербайджане, так как руководство соседней и братской страны нацелено на развитие и прагматизм, формирования и устойчивое развитие национального самосознания при условии открытости и интеграции», - резюмировал Фархад Мамедов.