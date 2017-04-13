В Турции более 10 членов ИГ задержали по подозрению в подготовке терактов

У задержанных были найдены документы и литература, доказывающие их причастность к террористической группировке.

Турецкие власти задержали в провинции Мерсин на юге страны 12 предполагаемых боевиков террористической группировки "Исламское государство" по подозрению в том, что они готовили теракты во время конституционного референдума 16 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.

Как сообщил источник газеты в правоохранительных органах, на основе разведданных было установлено, что террористические группировки могут проводить провокационные действия, направленные против безопасного проведения референдума. Также установлено, что ИГ призвало своих боевиков атаковать избирательные участки.

Задержания были проведены в городе Мерсин, а также районах Мут и Тарсус этой провинции. У задержанных были найдены документы и литература, доказывающие их причастность к террористической группировке.

Высший избирательный совет Турции назначил на 16 апреля референдум по пакету изменений в конституцию — парламентскую республику планируется превратить в президентскую. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Проект изменений в основной закон, предполагающих введение в Турции президентской системы правления вместо парламентской, внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР). Поправки, которые в случае одобрения на референдуме в апреле вступят в силу с 2019 года, расширяют полномочия президента. Он сможет назначать вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников.

Депутаты парламента от ПСР и большинство депутатов от националистической Партии национального движения поддержали проект, в то время как оппозиционные партии — левоцентристская Народно-республиканская партия и прокурдская Партия демократии народов — выступили против, обвинив Эрдогана в стремлении к установлению единоличной власти.

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