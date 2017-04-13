ФК «Милан» продали китайской компании

Итальянский предприниматель Сильвио Берлускони продал футбольный клуб «Милан» китайской компании. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу клуба.

Принадлежащая Берлускони фирма Fininvest продала 99,93 процента акций клуба китайско-американскому консорциуму Sport Investment Lux. Сумма сделки составила 740 миллионов евро. Из этих денег 220 миллионов будут направлены на погашение долгов «Милана».

Берлускони приобрел «Милан» в 1986 году. С тех пор команда восемь раз выиграла чемпионат Италии, один раз Кубок Италии, семь раз Суперкубок страны, пять раз Лигу чемпионов, пять раз Суперкубок УЕФА, дважды Межконтинентальный кубок и один раз клубный чемпионат мира.

Последний раз красно-черные выигрывали Серию А в сезоне-2010/11. В текущем сезоне команда занимает шестое место после 31 сыгранного тура, на 20 очков отставая от лидирующего «Ювентуса».

Фото: Felice Calabro / AP