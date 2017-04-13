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«Первый канал» отказался транслировать «Евровидение»

13 апреля 2017, 21:42

В пресс-службе телеканала также сообщили, что вариант замены на конкурсе Юлии Самойловой не рассматривается.

Европейский вещательный канал сообщил, что не смог урегулировать вопрос об участии россиянки Юлии Самойловой в конкурсе, сообщает РБК.

«Первый канал» не считает возможным в сложившейся ситуации транслировать конкурс Евровидение-2017, — говорится в заявлении телеканала

«Мы считаем отказ украинской стороны абсолютно необоснованным, причиной его, безусловно, является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на протяжении 62-летней истории было объединение людей», — говорится в сообщении канала.


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