«Первый канал» отказался транслировать «Евровидение»
В пресс-службе телеканала также сообщили, что вариант замены на конкурсе Юлии Самойловой не рассматривается.
Европейский вещательный канал сообщил, что не смог урегулировать вопрос об участии россиянки Юлии Самойловой в конкурсе, сообщает РБК.
«Первый канал» не считает возможным в сложившейся ситуации транслировать конкурс Евровидение-2017, — говорится в заявлении телеканала
«Мы считаем отказ украинской стороны абсолютно необоснованным, причиной его, безусловно, является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на протяжении 62-летней истории было объединение людей», — говорится в сообщении канала.
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