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В Алматы грузовик зацепил кузовом газовую трубу

13 апреля 2017, 22:36

Водитель вовремя заметил и не допустил утечки газа.

В четверг, 13 апреля, в Алматы грузовой автомобиль зацепил газовую трубу, передает корреспондент Zakon.kz.

ЧП произошло на улице Таусамалы в микрорайоне «Теректы». Грузовик Howo подъехал к частной стройке, чтобы разгрузиться. После этого водитель забыл опустить кузов и тронулся вперед. Поднятым кузовом зацепило газовую трубу.

Водитель вовремя заметил это и не снес магистраль полностью, благодаря чему не произошла утечка газа.

На место приехала бригада газовщиков для ремонта.



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