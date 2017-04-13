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В Пакистане студента забили до смерти за богохульство

13 апреля 2017, 23:00

10 студентов с криками «Аллах акбар» напали на своего сокурсника Машала Хана, раздели его догола и избивали палками до тех пор, пока у него не треснул череп.

В Пакистане студента до смерти забили за богохульство прямо в кампусе университета. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Инцидент произошел в городе Пешавар. По информации полиции, 10 студентов с криками «Аллах акбар» напали на своего сокурсника Машала Хана, раздели его догола и избивали палками до тех пор, пока у него не треснул череп. Стоящие вокруг студенты смотрели на происходящее, не пытаясь помочь Хану, и снимали избиение на смартфоны. После того, как Машал Хан скончался, убийцы попытались сжечь тело.

Полиция задержала нападавших. На допросе они объяснили, что разозлились на Хана из-за того, что он распространял богохульный контент в соцсетях, но не смогли указать, какое именно сообщение вызвало их ярость. Преподаватели Хана, учившегося на журналиста, рассказали, что он часто критиковал политическую систему страны, но никогда не касался религиозных вопросов.

С 1990 года в Пакистане за богохульство были убиты 65 человек. В 2011 году губернатор провинции Пенджаб Салман Тасир был расстрелян из автомата своим охранником за то, что намеревался смягчить наказание за богохульство. В 2016 году убийца был повешен. На данный момент в стране оскорбление пророка Мухаммеда и Аллаха считается тяжким преступлением. В марте 2017 года премьер-министр Наваз Шариф призвал избавить интернет от богохульного контента и пригрозил всем, кто его размещает, строгим наказанием.

Фото: страница Машала Хана в Facebook


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