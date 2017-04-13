Аким СКО Кумар Аксакалов предложил провести форум земляков

В Северо-Казахстанском государственном университете им. М.Козыбаева глава региона Кумар Аксакалов встретился со студентами, преподавателями и общественностью. Собравшиеся обсудили программную статью Главы государства Н.А.Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима.

Открывая встречу, ректор СКГУ им. М. Козыбаева Серик Омирбаев, отметил, что в статье Президент поделился своими взглядами по формированию Единой Нации высокой ответственности и изменению массового сознания.

«Елбасы обозначил масштабные задачи по модернизации общественного сознания, и открыл новые горизонты для нашего народа, которые приведут страну на качественно новый уровень развития. Данный программный материал по существу является неотъемлемой частью «Модернизации 3.0», - сказал Серик Омирбаев.

Выступая перед молодежью и активом региона, глава региона Кумар Аксакалов, подчеркнул, что место проведения встречи выбрано неслучайно. Поскольку программная статья Главы государства, прежде всего, направлена для молодежи и на будущее.

«Главная суть модернизации заключается в проведении важнейших политических и экономических реформ. Новая модернизация общественного сознания, объявленная Главой государства в программной статье, конечно же, станет идеологическим стержнем всех масштабных реформ в нашей стране. Президентом объявлен ряд приоритетов. Первый приоритет - это конкурентоспособность. Конкурентоспособность – это востребованность каждого гражданина, особенно молодежи в обществе. Чтобы быть конкурентоспособным нужно обладать современными технологиями, современными знаниями и, конечно же, языками. Об этом глава государства всегда говорит. Опыт многих передовых стран, которые за очень короткий промежуток времени достигли хороших результатов, говорит, взяв именно эти принципы конкурентоспособности, они достигли хорошего результата. Такие задачи ставит Президент перед всеми нами», - сказал аким области.





Кумар Аксакалов остановился на понятии «прагматизм». Это умение жить рационально с упором на здоровый образ жизни, бережное отношение к ресурсам. Североказахстанцам, к примеру, нужно разумно использовать земли - отметил аким области. Большая работа предстоит по сохранению национальной идентичности.

«Мы должны гордиться историей, языком, культурой своего края. В нашей области в мире и согласии проживают более 100 этносов. И здесь я хотел обратиться к молодежи: главная задача вашего поколения – сохранить и приумножить то, что сегодня сделано старшим поколением в области сохранения мира и стабильности. Это наше главное достижение, на котором зиждится развитие экономики. Об этом еще раз подчеркивает Президент», - резюмировал глава региона.

Подробнее аким области остановился на четвертом направлении модернизации – культе знания.

«В современном мире, именно образование является главным ключевым фактором успеха. Президент в своей статье говорит о том, что мы всегда, все годы независимости уделяли особое внимание развитию образования. Сегодня каждый молодой человек нашего государства имеет возможность поступить в лучшие ВУЗы не только страны, но и за рубежом. Более 12 тыс. студентов обучились по программе «Болашак» и среди них очень много наших североказахстанских детей. Ежегодно растут расходы на образование. Не только в целом по стране, но и в нашей области. Это более 48 млрд. тенге. И в этом году опять произошло увеличение. Это говорит о том, что государство заботится над тем, чтобы выросло конкурентоспособное образованное поколение», - сказал Кумар Иргибаевич.





В рамках реализации программы «Туған жер» аким области Кумар Аксакалов предложил проводить форумы земляков. Для того, чтобы жители страны и региона знали о тех, кто вносит посильный вклад в развитие Родины. Эти люди будут примерами для остальных.

В ходе встречи выступил Заслуженный деятель Казахстана, профессор кафедры «Журналистика» СКГУ им.М.Козыбаева Заркын Тайшибай.

«Сегодняшняя молодежь должна гордиться, что эта статья Президента была обнародована при вас, когда вы учились в Северо-Казахстанском государственном университете. И вы принимаете участие в обсуждении этого документа и будете притворять ее в жизнь. Мы обсуждаем очень важное мировое, государственное дело. У нас есть газ, хлеб необъятная земля. Казахстан должен быть известным своей культурой, знаниями, своими сыновьями и дочерьми», - резюмировал профессор университета.

Также своим мнением поделились председатель филиала РОО «Ассоциация «Барбанг» курдов» по Северо-Казахстанской области Рашид Надиров, магистр педагогических наук, учитель истории Назарбаев интеллектуальной школы Дильбар Бегалина.

«Статья Президента «Болашаққа бағдар:рухани жаңғыру» объясняет идеологическое направление. В статье Президента представлены проекты по обновлению общественного сознания. Меня заинтересовало направление - новое гуманитарное образование, а также проект «100 новых книг». 100 лучших мировых книг будут переведены на казахский язык. Таким образом, у молодежи появится возможности обогатить свои знания», - сказала Дильбар Бегалина.

Директор гимназии «БЭСТ» Надежда Заиченко также акцентировала внимание на том, что образование – самый фундаментальный фактор успеха в будущем.

«Нурсултан Абишевич говорит о необходимости перехода казахского языка на латиницу. Еще 1929 года 7 августа центральный исполнительный комитет КАЗССР и Президиум Наркома приняли постановление о внедрении единого алфавита на основе латиницы. Латинский алфавит использовали с 1929 по 1940 год. А в 1940 году казахский язык был переведен на алфавитной основе русской графики. Перевод казахского языка на той или иной алфавит всегда был инициирован исключительно в политических целях. Сейчас это будет не просто смена алфавита, это цивилизованный выбор для нас, это нацеленность на прогресс. В переходе на латинский алфавит есть глубокий смысл. Он связан с внедрением современных технологий и коммуникации и научным прогрессом 21 века», - сказала Надежда Заиченко.

Педагоги и студенты заверили - они поддерживают идеи Главы государства и готовы приложить все усилия, чтобы реализовать задачи, обозначенные Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым.