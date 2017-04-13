Кыргызстан собирается перейти на латиницу

Депутат парламента Кыргызстана от оппозиции Каныбек Иманалиев предложил перевести киргизский алфавит с кириллицы на латиницу по примеру Казахстана, передает РИА Новости.

Напомним, что лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев 12 апреля поручил правительству до конца года подготовить переход национального алфавита на латиницу. Процесс планируется завершить к 2025 году. К этому времени на латинском должны будут выходить все деловые документы, периодические издания и книги.

"Туркменистан, Узбекистан, а теперь Казахстан переходят. Я понимаю, что сейчас у нас нет денег для этого, но через некоторое время, к 2030-2040-м годам, нужно это сделать", — заявил Иманалиев, представляющий фракцию "Ата-Мекен", на пленарном заседании палаты.

По мнению парламентария, уже сейчас в Кыргызстане следует начать готовить специалистов по латинице. Использование этого алфавита, уверен он, — "требование времени и развития технологий". Кроме того, отказ от кириллицы, как считает депутат, поможет сохранению национальной идентичности киргизов.

Идея перехода на латинский алфавит неоднократно поднималась в республике с момента обретения независимости в 1991 году. Однако первый глава государства Аскар Акаев не поддержал эту инициативу. В 2008 году, уже после смены власти в Киргизии, против отказа от кириллицы выступила министр образования и науки страны.

Киргизы использовали латиницу в начале XX века, а с 1940 года полностью перешли на кириллический алфавит, на котором написаны самые известные произведения национальной литературы, в том числе труды писателя Чингиза Айтматова.

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