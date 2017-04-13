Звезду "Обитаемого острова" госпитализировали в психиатрическую клинику

Звезду российского блокбастера "Обитаемый остров" Василия Степанова госпитализировали в московскую Психиатрическую клиническую больницу №1 им. Алексеева, рассказали РИА Новости в справочной службе медучреждения.

"Василий Сергеевич (Степанов)… в восьмом отделении", — сказал собеседник агентства.

В отделении, куда госпитализировали актера, отказались давать информацию о его состоянии.

Как ранее рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, актер выбросился из окна жилого пятиэтажного дома на Давыдковской улице. После падения он остался жив и от госпитализации отказался.

Как пояснили РИА Новости специалисты московской Экстренной медико-психологической помощи в кризисных ситуациях, госпитализировать человека после попытки суицида в психиатрическую клинику можно с его согласия либо с согласия родственников. Для этого они должны обратиться к руководству больницы, а специалисты медучреждения признать госпитализацию необходимой.

Решение об этом может принять и скорая психиатрическая помощь, приехавшая по вызову после инцидента, если сочтет человека опасным для себя или окружающих.

Фото © РИА Новости. Екатерина Чеснокова