Погибший во время массовой драки в Алматы студент умер от сердечного приступа

Мать погибшего первокурсника Жанар Набиева до сих пор не может поверить в случившееся. Женщина рассказывает, что сын навещал их в минувшие выходные. Убитая горем мать не верит, что Дидар Боласбек мог умереть от сердечной недостаточности, как говорится в официальном заключении, сообщает телеканал "КТК".

"Я сама по образованию медик, и регулярно водила детей на осмотр. И никаких проблем у него со здоровьем до этого не было. Если бы что-то было, я, наверное, знала бы. Мальчик абсолютно здоровый. Он приезжал, и я его сама видела. Я не знаю, что там на самом деле произошло", – рассказала Жанар Набиева.

Отец погибшего парня тоже ставит под сомнение выданную судмедэкспертами справку о смерти сына. Мужчина намерен провести независимую экспертизу.

"Я не увидел на теле сына явных следов удара или же синяков. Тело в морге нам выдали после всех процедур. Я не знаю, что там проводили специалисты, что-то рассмотреть уже было невозможно: тело было тёмным. Но мы заметили, что у него была рассечена губа", – добавил Каирбек Набиев.

Дядя Дидара Боласбека говорит, что племянник жаловался ему на трудности в общежитии и постоянные вымогательства со стороны старшекурсников.

"Мы вчера были в общежитии и разговаривали со студентами. Многие из них рассказывают, что они постоянно подвергаются избиению и издевательствам, а уже большинство из них жить там не хотят. И сбегают. К примеру, спать первокурсники не могут лечь до тех пор, пока не лягут старшие. Каждую комнату там ставят на счётчик. Это же настоящая дедовщина", – уверен Жарас Атыгаев.

После случившегося, руководство вуза, где погиб первокурсник, планирует оснастить все общежития камерами видеонаблюдения.

Массовая драка студентов в общежитии КазНАУ произошла в ночь на 12 апреля. В потасовке участвовали десять человек, в результате которой скончался 17-летний Дидар Боласбек.

По факту гибели первокурсника задержаны двое студентов 2 курса. Происшествие квалифицируется по двум статьям УК РК – "Тяжкое причинение вреда здоровью, повлекшее смерть", а также "Вымогательство".

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