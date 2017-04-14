В Астане судоисполнителя с кувалдой лишили лицензии

Частного судоисполнителя, который кувалдой выбивал дверь жительницы Астаны, лишили лицензии. При этом его действия суд признал законными, а наказали пристава за то, что он был неэтичен, передает КТК.

С обращением о лишении лицензии обратились в суд представители Министерства юстиции. К этому времени пристава уже исключили из палаты судоисполнителей – за систематическое нарушение устава. И тоже после этого инцидента. Он произошел ещё в середине марта. При помощи кувалды Рустам Жилкибаев пытался попасть в квартиру родственницы должника. Тогда женщина пожаловалась в суд на действия пристава, и их признали незаконными. Однако в следующей инстанции Жилкибаев добился оправдания. Тогда жительница Астаны обратилась в Верховный суд.

Жанна Алиева:

- Судя по решению городского суда, значит, что каждый судебный исполнитель может взять кувалду и может бить дверь каждого гражданина. Ещё раз говорю, я не являюсь стороной производства, не являюсь должником. И, тем не менее, пришёл частный судебный исполнитель и начал выбивать дверь, требуя то, что он должен описать имущество.