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В Астане судоисполнителя с кувалдой лишили лицензии

14 апреля 2017, 00:49

Пристава уже исключили из палаты судоисполнителей – за систематическое нарушение устава.

Частного судоисполнителя, который кувалдой выбивал дверь жительницы Астаны, лишили лицензии. При этом его действия суд признал законными, а наказали пристава за то, что он был неэтичен, передает КТК.

С обращением о лишении лицензии обратились в суд представители Министерства юстиции. К этому времени пристава уже исключили из палаты судоисполнителей – за систематическое нарушение устава. И тоже после этого инцидента. Он произошел ещё в середине марта. При помощи кувалды Рустам Жилкибаев пытался попасть в квартиру родственницы должника. Тогда женщина пожаловалась в суд на действия пристава, и их признали незаконными. Однако в следующей инстанции Жилкибаев добился оправдания. Тогда жительница Астаны обратилась в Верховный суд.

Жанна Алиева:

- Судя по решению городского суда, значит, что каждый судебный исполнитель может взять кувалду и может бить дверь каждого гражданина. Ещё раз говорю, я не являюсь стороной производства, не являюсь должником. И, тем не менее, пришёл частный судебный исполнитель и начал выбивать дверь, требуя то, что он должен описать имущество.


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