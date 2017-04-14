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В Санкт-Петербурге произошел взрыв

14 апреля 2017, 01:07

Студенту оторвало руку.

У библиотеки на Васильевском острове в Петербурге произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщает интернет-газета "Фонтанка" со ссылкой на работников библиотеки.

"По предварительным данным, в результате взрыва на улице Одоевского один человек пострадал, ему оторвало руку", - сказал анонимный собеседник агентства FlashNord в региональном МВД.

Фотографии с места происшествия появились в популярной группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте". Из них следует, что взрыв произошел между домами 27 на улице Одоевского и 4 на проспекте КИМа у Библиотеки № 1 имени Чернышевского.

Пор данным "Фонтанки", взрыв неустановленного устройства в руках подростка произошел "при попытке его разбора", пострадавший - студент Санкт-Петербургского государственного технологического института.



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