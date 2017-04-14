США довольны, что Китай и Казахстан воздержались при голосовании по Сирии

Белый дом доволен, что КНР и Казахстан воздержались при голосовании по предложенной резолюции относительно Сирии в Совете Безопасности ООН, заявил журналистам пресс-секретарь президента США Шон Спайсер. Об этом пишет РИА Новости.

"Очень важно, что Китай воздержался, также важно, что воздержался Казахстан, вследствие его близкого расположения и (общей) истории с Россией. А здесь он отошел от России и поддержал позицию, которую разделяют не только США, но и остальной мир", — сказал Спайсер.

"Тот факт, что Китай воздержался, существенный успех для президента… Это показывает, что Россия изолирована по этому конкретному вопросу, это важно", — сказал Спайсер.

Российская Федерация в среду воспользовалась правом вето в СБ ООН, заблокировав принятие проекта резолюции по Сирии. Проект резолюции на обсуждение СБ ООН вынесли Великобритания, Франция и США, он предлагал генеральному секретарю ООН помочь расследовать предполагаемые инциденты с химоружием в Сирии, в том числе в Хан-Шейхуне.

Как заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков, этот проект обвинял власти Сирии в проведении химической атаки против мирных жителей еще до проведения расследования и поэтому был заблокирован Россией.

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