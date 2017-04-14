Таможенное администрирование товаров для личного пользования

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан напоминает, что в соответствии с Соглашением о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском (г. Санкт-Петербург, от 18 июня 2010 года) установлены нормы безпошлинного провоза товаров для личного пользования.

№ п/п Категория товаров Нормы (весовые и стоимостные) 1 Товары для личного пользования, ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС в сопровождаемом и несопровождаемом багаже Воздушным транспортом 10000 евро и 50 кг. иными видами транспорта: 1500 евро и 50 кг 2 Товары для личного пользования, доставляемые перевозчиком в адрес физического лица, ввозимые в течение календарного месяца в адрес одного получателя 1000 евро и вес 31 кг 3 Товары для личного пользования, пересылаемые в МПО в течение календарного месяца в адрес одного получателя, являющегося физическим лицом, находящимся на таможенной территории ЕАЭС 1000 евро и вес 31 кг

Согласно пункту 3 статьи 464 Кодекса Республики Казахстан от 30 июня 2010 года «О таможенном деле в Республике Казахстан» предусмотрено, что критерии отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования в части, не урегулированной международным договором государств-членов Таможенного союза, определяются уполномоченным органом в сфере таможенного дела исходя из характера и количества товаров, частоты пересечения физического лица и (или) перемещения им товаров через таможенную границу Таможенного союза.

Министерством финансов РК, как уполномоченным органом в сфере таможенного дела, в целях реализации данной компетенции, 31 марта 2015 года подписан приказ Министра финансов РК № 250 «Об установлении критериев отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования» (далее - Приказ № 250). Данный приказ регулирует правоотношения, возникающие в связи с перемещением физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза в сопровождаемом и несопровождаемом багаже. Вместе с тем, в соответствии с поручением Правительства Республики Казахстан от 22 ноября 2016 года № 17-37/3608 к Рекомендациям, по результатам выездного заседания Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан в Алматинскую область, в целях создания благоприятного инвестиционного климата, рекомендовано внести изменения в Приказ № 250 в части определения перечня товаров для личного пользования физических лиц.

В этой связи, Министерством финансов Республики Казахстан подписан приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 января 2017 года № 12 «О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 250 «Об установлении критериев отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования».

Данным приказом внесены изменения в количественные критерии отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу к товарам для личного пользования- перечень товаров сокращен с 17 до 7 наименований:

изделия из меха (в том числе головные уборы), классифицируемые в товарной позиции 4303 10 ТН ВЭД ЕАЭС - 1 (один) предмет одного наименования, размера и фасона на человека;

мобильный телефон - 2 (две) единицы на человека;

планшет - 2 (две) единицы на человека;

портативный переносной компьютер и принадлежности к нему (ноутбук, нэтбук) - 1 (одна) единица на человека;

ювелирные изделия - 5 (пять) предметов на человека;

велосипед - 1 (одна) штука на человека;

детская коляска - 1 (одна) штука на человека.

Таким образом, в Приказе регламентированы только «налогоемкие» товары.

Непоименованные товары ввозятся в рамках общей беспошлинной нормы на физическое лицо: наземным транспортом - 50 кг, 1 500 евро, воздушным транспортом - 50 кг, 10 000 евро. Частота пересечения физического лица и (или) перемещения им товаров через таможенную границу, при превышении которой товары не относятся к товарам для личного пользования осталась прежней - не превышает 1 раз в месяц. При этом, положения приказа не регулируют нормы беспошлинного ввоза товаров, перемещаемых в международных почтовых отправлениях и товаров, доставляемых перевозчиком в адрес физического лица (экспресс-грузов). Необходимо особо отметить, что нормы вышеуказанного приказа применяются только в случае возникновения у органов государственных доходов вопросов по статусу товара. Сокращение количественных критериев отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами к товарам для личного пользования направлено на либерализацию порядка перемещения физическими лицами Таможенной границы и ускорения времени проведения таможенного контроля. Таким образом, во исполнение требований норм таможенного законодательства таможенного союза и Республики Казахстан, сотрудники таможенной службы органов государственных доходов МФ РК, при ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза физическими лицами через пункты пропуска и иные места, осуществляют таможенный контроль путем:

- регистрации физического лица и информации о перемещаемых им товаров в информационной системе - для контроля частоты перемещения;

- определения веса товаров путем взвешивания;

- определения статуса товаров - для личного пользования или для коммерческих целей.

Поэтому граждане нашей страны и граждане иностранных государств должны знать, что любой ввоз ими товаров на таможенную территорию Таможенного союза подлежит учету в органах государственных доходов для контроля соблюдения условий беспошлинного ввоза товаров для личного пользования. В случае перемещения физическим лицом товаров для личного пользования с превышением стоимостных и/или весовых норм, производится уплата таможенных платежей и налогов по ставке 30%, но не менее 4 евро за килограмм - в части превышения. При этом для уплаты причитающихся платежей заполняется таможенный приходный ордер (ТПО). В случае повторного, в течении месяца перемещения физическим лицом товаров для личного пользования с превышением стоимостных и/или весовых норм, физическому лицу необходимо произвести таможенное декларирование товаров по общеустановленному порядку, т.е. декларирование товаров по декларации на товары с уплатой таможенных платежей и налогов.

Что касается перемещения валюты и наличных денежных средств

Наличные денежные средства в совокупности валют до 10 000 долларов США можно ввозить и вывозить без таможенного декларирования, в случае если перевозимая сумма превышает 10000 долларов США - подается пассажирская таможенная декларация.

В соответствии с поручением Евразийского Межправительственного Совета от 16 ноября 2016 года № 6 Совету Комиссии при определении стоимостных, весовых и (или) количественных норм ввоза на таможенную территорию Союза товаров для личного пользования без уплаты таможенных пошлин, налогов поручено предусмотреть поэтапное снижение действующих норм после вступления в силу Таможенного кодекса Союза:

в отношении товаров, ввозимых в сопровождаемом и несопровождаемом багаже, за исключением ввозимых воздушным видом транспорта, а также товаров, бывших в употреблении, критерии отнесения к которым определяется Комиссией:

по истечении 1 года - до 1000 евро/50 кг;

по истечении 2 лет - до 750 евро/35 кг;

по истечении 3 лет - до 500 евро/25 кг, без учета частоты перемещения;

в отношении товаров, ввозимых в международных почтовых отправлениях и экспресс-грузах:

по истечении 1 года - до 500 евро в течение месяца (сверх этих норм - с уплатой платежа в размере 30%, но не менее 4 евро за 1 кг);

по истечении 2 лет - до 200 евро (сверх этих норм - с уплатой платежа в размере 15%, но не менее 2 евро за 1 кг), без учета частоты перемещения.

На площадке ЕЭК, в настоящее время уже разрабатывается проект решения по реализации данного поручения Межправительственного Совета, сторонами вносятся предложения в проект по редакции решения, которое в дальнейшем будет принято на одном из следующих заседаний.