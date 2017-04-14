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Новости за сегодня

В Алматы пресечена крупная контрабанда антиквариата и драгоценностей

Службой экономических расследований ДГД по г. Алматы в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечен факт системного потока контрабандного ввоза предметов антиквариата, элитных ювелирных изделии со вставками из драгоценных камней в особо крупном размере, марочных вин и коньяков.

По предварительным данным товар поступал из стран Европы и США посредством международных почтовых отправлений прибывающих авиатранспортом.

Розничная стоимость изъятых ювелирных изделий, указанная на бирках, составляет более 11 миллионов долларов США (более 3,5 миллиардов тенге).

В числе предметов антиквариата имеются яйца Фаберже, инкрустированные драгоценными камнями и благородными металлами, рукописные манускрипты, иконы, исторические шлемы, старинные ружья, сабли, мечи, шпаги, картины, вазы, а также более 70 бутылок редкой эксклюзивной алкогольной продукции (вин, коньяка) с выдержкой от 20 до 200 лет.

По изъятым предметам назначена соответствующая экспертиза с целью определения исторической ценности антикварных предметов и установления суммы причинного ущерба государству в виде подлежащих уплате таможенных платежей и налогов.

По данному факту начато досудебное расследование под признаком уголовного преступления, предусмотренного подпунктом 5 пункта 2 статьи 234 Уголовного кодекса РК (экономическая контрабанда совершенная группой лиц по предварительному сговору).


14 апреля 2017, 07:16
Источник, интернет-ресурс: Департамента гос.доходов по г. Алматы

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