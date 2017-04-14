Россия нарушает единое техрегулирование ЕАЭС

Федеральная таможенная служба Российской Федерации не признает сертификаты соответствия, выданные в Казахстане, сообщает Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен».

Техническое регулирование является одним из основных направлений сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Техническими регламентами Союза установлены единые технические требования к продукции, а соответствие продукции этим требованиям подтверждается сертификатом соответствия, который выдают органы по сертификации Союза.

Стоить отметить, что согласно договоренностям государств-членов, сертификат признается на всей территории Союза, и такая продукция может свободно обращаться по всей территории.

Однако, в НПП «Атамекен» стали поступать обращения со стороны предпринимателей и органов по сертификации относительно нового «искусственного» барьера со стороны коллег по Союзу - отказа таможенных органов РФ принимать казахстанские документы о подтверждении соответствия требованиям технических регламентов Союза, что является прямым нарушением Договора о Евразийском экономическом союзе (далее - Договор).

Речь идет об отказе системы приема и регистрации таможенных декларации РФ принимать документы об оценке соответствия, выданные органами по сертификации РК (не прохождение программного фильтра по маске документа) или запросе таможенными органами дополнительных документов.

Представители ФТС РК просят представить разрешительные документы на соответствие требованиям технического регламента, протокола испытаний, документы, подтверждающие ввоз образцов товаров, документы, подтверждающие, что заявитель, указанный в сертификате соответствия зарегистрирован на территории государства-члена Союза.

Тем самым, работавшая уже длительное время система вдруг перестала признавать не российские сертификаты, рушится базовый принцип: получил единый сертификат по техническому регламенту Союза - продавай продукцию по всей территории Союза.

При этом отсутствуют юридические основания для отказа принимать и признавать казахстанские сертификаты и декларации о соответствии, легитимность которых легко проверить по Единому реестру выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии. Реестр размещен на сайте Евразийской экономической комиссии (далее - ЕЭК) в открытом доступе.

Данный вопрос в срочном порядке 5 апреля 2017 года был вынесен на рассмотрение заседания Консультативного комитета по вопросам технического регулирования при Коллегии ЕЭК, в ходе которого достигнута договоренность о необходимости принятия срочных мер по решению данного вопроса.

Однако, устранение российскими коллегами ранее никогда не имевших место и внезапно возникших «технических несоответствий», и как следствие, решение вопроса затягивается.

Для ускорения решения проблемы НПП «Атамекен» было направлено обращение в адрес министерств национальной экономики, по инвестициям и развитию, финансов, а также в адрес ЕЭК о необходимости принятия срочных мер, а в случае продолжения неисполнения таможенными органами РФ требований Договора, вынесении данного вопроса на рассмотрение Совета ЕЭК, заседание которого запланировано на 21 апреля 2017 года.

Кроме того, в адрес Федеральной таможенной службы РФ также направлено письмо о необходимости принятия срочных мер по приведению системы приема и регистрации таможенных декларации в соответствие с Договором, как это и было раньше, а также проинформировать все структурные и территориальные подразделения о недопустимости запроса иных документов, чем установлено в технических регламентах Таможенного союза.

НПП «Атамекен» будет держать данный вопрос на контроле, а также принимать все необходимые меры для его скорейшего решения.

При наличии дополнительных вопросов или информации по аналогичным случаям, Вы можете обратиться в Департамент технического регулирования по телефону: +77172 919-330