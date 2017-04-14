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В пятницу на большей части Казахстана ожидаются осадки

14 апреля 2017, 06:00

Местами по республике ожидается усиление ветра, туман.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана ожидаются осадки (преимущественно дождь), на юго-востоке местами сильный дождь, гроза, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

Местами по республике ожидается усиление ветра, туман.

В Жамбылской области местами ожидается туман, ночью усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

Ночью в Алматинской, днем в Мангыстауской области местами усилится ветер до 17-22 м/с, в Алматинской области местами ожидается туман.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской, днем в Восточно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами туман.

Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской, Карагандинской областях – местами туман.

В Алматы днем 13°, частично облачно.

В Астане днем 9°, ясно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Reading.com.ua

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