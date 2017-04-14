В пятницу на большей части Казахстана ожидаются осадки
14 апреля 2017, 06:00
Местами по республике ожидается усиление ветра, туман.
С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана ожидаются осадки (преимущественно дождь), на юго-востоке местами сильный дождь, гроза, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
Местами по республике ожидается усиление ветра, туман.
В Жамбылской области местами ожидается туман, ночью усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.
Ночью в Алматинской, днем в Мангыстауской области местами усилится ветер до 17-22 м/с, в Алматинской области местами ожидается туман.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской, днем в Восточно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами туман.
Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской, Карагандинской областях – местами туман.
В Алматы днем 13°, частично облачно.
В Астане днем 9°, ясно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Reading.com.ua
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4853751-04800ec8f1aa83051c057f4a30517783
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...