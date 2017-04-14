Названа самая безопасная страна в мире
14 апреля 2017, 06:38
На втором месте находятся Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Самой безопасной страной мира в 2017 году оказалась Финляндия. К такому выводу пришли эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ), передает Lenta.ru.
Финляндия возглавила рейтинг, состоящий из 136 позиций. Это государство также лидировало в аналогичном списке, опубликованном в октябре 2016 года.
На втором месте находятся Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Замыкает тройку Исландия. В первую десятку рейтинга в порядке убывания также вошли Оман, Гонконг (специальный район КНР), Сингапур, Норвегия, Швейцария, Руанда и Катар.
Россия в данном перечне заняла 109-ю строчку. Ее соседями оказались Перу (108-я позиция) и Камерун (110-е место).
При составлении рейтинга учитываются, в частности, ситуация с преступностью и терроризмом, а также военные конфликты.
В четверг, 13 апреля, ВЭФ признал Колумбию самым опасным государством мира. В топ-10 таких стран также вошла Украина.
Всемирный экономический форум — швейцарская неправительственная организация. Она наиболее известна своими ежегодными встречами в Давосе, на которых обсуждается международная проблематика.
Фото: Globallookpress.com
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