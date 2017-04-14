Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Названа самая безопасная страна в мире

14 апреля 2017, 06:38

На втором месте находятся Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Самой безопасной страной мира в 2017 году оказалась Финляндия. К такому выводу пришли эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ), передает Lenta.ru.

Финляндия возглавила рейтинг, состоящий из 136 позиций. Это государство также лидировало в аналогичном списке, опубликованном в октябре 2016 года.

На втором месте находятся Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Замыкает тройку Исландия. В первую десятку рейтинга в порядке убывания также вошли Оман, Гонконг (специальный район КНР), Сингапур, Норвегия, Швейцария, Руанда и Катар.

Россия в данном перечне заняла 109-ю строчку. Ее соседями оказались Перу (108-я позиция) и Камерун (110-е место).

При составлении рейтинга учитываются, в частности, ситуация с преступностью и терроризмом, а также военные конфликты.

В четверг, 13 апреля, ВЭФ признал Колумбию самым опасным государством мира. В топ-10 таких стран также вошла Украина.

Всемирный экономический форум — швейцарская неправительственная организация. Она наиболее известна своими ежегодными встречами в Давосе, на которых обсуждается международная проблематика.

Фото: Globallookpress.com

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...