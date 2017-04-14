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Папа Римский омыл и поцеловал ноги 12 заключенным

14 апреля 2017, 06:46

Этот обряд символизирует эпизод из Евангелия, когда Иисус омыл ноги 12 апостолам перед тайной вечерей.

Папа римский Франциск в четверг совершил обряд омовения ног в тюрьме города Пальяно, недалеко от Рима, сообщает Euronews.

Понтифик омыл, высушил и поцеловал ноги 12 заключённых. Этот обряд символизирует эпизод из Евангелия, когда Иисус омыл ноги 12 апостолам перед тайной вечерей.

“Во время этой церемонии давайте подумаем о Боге и Иисусе Христе. Этот обряд не какая-то фольклорная традиция. Это воспоминание о том, что сделал Христос”, – отметил глава римской католической церкви.

Он стал первым понтификом, который вывел обряд омовения ног за пределы Ватикана. Так, в 2013 году в преддверии Пасхи он омыл ноги подросткам в колонии, спустя год – престарелым и инвалидам, а в следующие два года — заключенным в тюрьме и беженцам.


Фото: twitter/@Cindy_Wooden

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