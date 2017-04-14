Папа Римский омыл и поцеловал ноги 12 заключенным
14 апреля 2017, 06:46
Этот обряд символизирует эпизод из Евангелия, когда Иисус омыл ноги 12 апостолам перед тайной вечерей.
Папа римский Франциск в четверг совершил обряд омовения ног в тюрьме города Пальяно, недалеко от Рима, сообщает Euronews.
Понтифик омыл, высушил и поцеловал ноги 12 заключённых. Этот обряд символизирует эпизод из Евангелия, когда Иисус омыл ноги 12 апостолам перед тайной вечерей.
“Во время этой церемонии давайте подумаем о Боге и Иисусе Христе. Этот обряд не какая-то фольклорная традиция. Это воспоминание о том, что сделал Христос”, – отметил глава римской католической церкви.
#PopeFrancis Holy Thursday Mass Paliano prison. Photos @oss_romanopic.twitter.com/7S3NhSF3ma— Cindy Wooden (@Cindy_Wooden) 13 апреля 2017 г.
Он стал первым понтификом, который вывел обряд омовения ног за пределы Ватикана. Так, в 2013 году в преддверии Пасхи он омыл ноги подросткам в колонии, спустя год – престарелым и инвалидам, а в следующие два года — заключенным в тюрьме и беженцам.
Фото: twitter/@Cindy_Wooden
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