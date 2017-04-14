В детском саду Уральска отравились дети

Четверых госпитализировали в инфекционную больницу. Их состояние сейчас удовлетворительное.

В Уральске в детском саду № 34 отравились дети, об этом со ссылкой на отдел образования города сообщает телеканал Астана





Ребята почувствовали себя плохо прямо в группе, их стало тошнить. Четверых госпитализировали в инфекционную больницу. Их состояние сейчас удовлетворительное.





Одного ребёнка уже отпустили домой, остальные находятся под наблюдением врачей.





Причины отравления станут известны через несколько дней, после получения результатов анализов. В горОНО ситуацию пока никак не объясняют, отмечая, что она под контролем. По факту отравления детей санитарные врачи проводят проверку.





"Раз с детского сада началось, начинается внутренняя проверка детского сада. Отчего это могло, но меню оно утверждённое, по меню детей кормили. Сейчас анализы, бак лаборатория работает, наверное, уже конкретно там уже скажут, смывы берут всё как положено", - заявила начальник отдела образования г. Уральск Жансулу Туремуратова.









Фото: Большой Киев







