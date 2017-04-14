В Северном Казахстане на развод подает каждая вторая пара, - РАГС
14 апреля 2017, 07:38
Всего в прошлом году в Петропавловске расторгли брак более тысячи семей.
В Северном Казахстане каждая вторая семейная пара подаёт на развод, передает телеканал Астана.
Всего в прошлом году в Петропавловске расторгли брак более тысячи семей. В основном - это молодые пары, которые прожили около пяти лет. Причины разводов самые разные: от банальных «не сошлись характером», до жилищно-бытовых и материальных.
Даже беременность и рождение ребёнка могут послужить поводом для расставания, - с сожалением отмечают специалисты.
"К сожалению, наша область в разрезе республики занимает одно из лидирующих по количеству расторжения браков. Как правило, распадается каждый второй брак. Это может быть, нарушение этики супружеских отношений: либо ревность либо измена супругов, это несовместимость интересов, потребностей членов семьи", - рассказала руководитель отдела РАГС КГУ «Аппарата акима г. Петропавловск» Наталья Сурьма
Исследования показали, что одной из причин расторжения браков с недавнего времени стали и социальные сети. К примеру, в США более 60 процентов подавших на развод указывают facebook в качестве источника получения негативной информации. Стоит ли опасаться подобной тенденции казахстанским семьям? На этот вопрос команда «Избранного за неделю» ответит в воскресенье в 20:00.
Фото: Shopomania.kz
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