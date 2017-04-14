Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Северном Казахстане на развод подает каждая вторая пара, - РАГС

14 апреля 2017, 07:38

Всего в прошлом году в Петропавловске расторгли брак более тысячи семей.

В Северном Казахстане каждая вторая семейная пара подаёт на развод, передает телеканал Астана.

Всего в прошлом году в Петропавловске расторгли брак более тысячи семей. В основном - это молодые пары, которые прожили около пяти лет. Причины разводов самые разные: от банальных «не сошлись характером», до жилищно-бытовых и материальных.

Даже беременность и рождение ребёнка могут послужить поводом для расставания, - с сожалением отмечают специалисты.

"К сожалению, наша область в разрезе республики занимает одно из лидирующих по количеству расторжения браков. Как правило, распадается каждый второй брак. Это может быть, нарушение этики супружеских отношений: либо ревность либо измена супругов, это несовместимость интересов, потребностей членов семьи", - рассказала руководитель отдела РАГС КГУ «Аппарата акима г. Петропавловск» Наталья Сурьма

Исследования показали, что одной из причин расторжения браков с недавнего времени стали и социальные сети. К примеру, в США более 60 процентов подавших на развод указывают facebook в качестве источника получения негативной информации. Стоит ли опасаться подобной тенденции казахстанским семьям? На этот вопрос команда «Избранного за неделю» ответит в воскресенье в 20:00.


Фото: Shopomania.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...