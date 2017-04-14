Алматинцев пытаются раскрутить на покупку новых счетчиков воды
14 апреля 2017, 07:46
Стоимость каждого счетчика составила 6500 тенге.
Жителям Алматы навязывают новую услугу - срочную замену счётчиков воды. Звонящие при этом представляются сотрудниками горводоканала, сообщает телеканал Алматы.
«Вам пора сменить счетчики!» - именно с этих слов и начался этот разговор. Ничего необычного подумала тогда алматинка Софья Лазгиева, раз требует горводоканал, значит нужно, смутило только одно - излишняя напористость.
«Когда спросила про стоимость, она сказала что 6500 стоит каждый счетчик, и что именно они должны его нам поменять, меня это насторожило, я стала узнавать, и оказалась, что они не из горводоканала», - сказала жительница города Софья Лазгиева.
После Софья Лазгиева поняла, что ее пытались, как говорится, раскрутить на покупку новых счетчиков. Звонки поступали вовсе не из офиса холдинга «Алматы су». А срок проверки приборов учета назначен лишь на июль этого года. Причем Софья Лазгиева - не единственная, жалобы поступают со всех районов города.
«Никогда водоканал не звонил своим потребителям, не сообщал по телефону о сроках поверки, мы предупреждаем только через квитанцию, 2 раза минимум, если прибор нормально работает, нет необходимости его менять», - сказал инженер службы сбыта ГКП «Холдинг Алматы Су» Олжас Жумагулов.
Такие приборы могут проработать до 15 лет и больше. И лишь каждые 5 лет их проверяют на работоспособность. Сантехник обязательно должен показать акт со штампом горводоканала и представить свои документы, уточнили в компании.
По горячим следам удалось выйти на директора той самой компании, чьи сотрудники, якобы представляют горводоканал.
«Меня пару недель не было в городе, то есть девочки сами там не знаю, что делали, я до этого говорил им, чтобы они не представлялись горводоканалом. Я со всеми поговорю», - сказал директор ТОО «Экспостройсервис» Максат Аргимбаеев .
В Алматы всего более 30 компаний занимающихся заменой и установкой индивидуальных счетчиков, то есть высока конкуренция. Вот почему работники всеми правдами и не правдами пытаются продать свой товар.
Фото: Dengi.ua
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