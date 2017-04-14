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Котенок вернул радость жизни 94-летнему дедушке

14 апреля 2017, 07:53

Между сварливым Дзидзи и Кинако возникла тесная дружба, которая продолжается по сей день.

Дружбу котенка и 94-летнего японца сфотографировала внучка-фотограф. Девушка считает, что благодаря животному дедушка начал радоваться окружающему миру, сообщает News.vse42.ru.

В Токио дружба между 94-летним Дзидзи и котом по кличке Кинако стала достоянием общественности после ряда общих снимков товарищей. Фотографии сделала Акико Ямагути, внучка мужчины, пишет Life.

Девушка выложила снимки в Сеть, рассказав историю дружбы между японцем и котом. Акико сообщила, что очень любит своего дедушку – он был веселым и радостным человеком, пока не попал в 2009 году в больницу. С тех пор мужчина стал раздражительным и замкнутым.

Тогда девушка решила подарить дедушке маленького котенка в качестве домашнего питомца. Между сварливым Дзидзи и Кинако возникла тесная дружба, которая продолжается по сей день. Мужчина снова почувствовал радость жизни и стал веселым, как раньше.






Фото: Google.Images

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