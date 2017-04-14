Котенок вернул радость жизни 94-летнему дедушке

В Токио дружба между 94-летним Дзидзи и котом по кличке Кинако стала достоянием общественности после ряда общих снимков товарищей. Фотографии сделала Акико Ямагути, внучка мужчины, пишет Life.





Девушка выложила снимки в Сеть, рассказав историю дружбы между японцем и котом. Акико сообщила, что очень любит своего дедушку – он был веселым и радостным человеком, пока не попал в 2009 году в больницу. С тех пор мужчина стал раздражительным и замкнутым.





Тогда девушка решила подарить дедушке маленького котенка в качестве домашнего питомца. Между сварливым Дзидзи и Кинако возникла тесная дружба, которая продолжается по сей день. Мужчина снова почувствовал радость жизни и стал веселым, как раньше.