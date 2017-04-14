О паводках и лавинах предупредили в нескольких областях Казахстана
14 апреля 2017, 08:02
Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.
В связи большой высотой снежного покрова и выпадением сильных осадков в горных районах Южно-Казахстанской и Алматинской областей в период 13-17 апреля ожидается сход снежных лавин, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
"Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах", - предупреждают в ведомстве.
В период 14 – 17 апреля на реках Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях продолжатся подъемы уровней воды, разливы, подтопления, формирование местного стока.
В ближайшие сутки в связи с прогнозом сильных дождей на низкогорных реках Алматинской и Жамбылской областей ожидается формирование паводков, склонового стока.
Фото: Око планеты
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