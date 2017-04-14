СМИ узнали о готовности США нанести упреждающий удар по Северной Корее

По информации NBC News, в КНДР могут провести очередное испытание уже в ближайшие выходные, и для предотвращения этого в 500 километрах от северокорейского ядерного полигона ВМС США разместили два эсминца, оснащенные крылатыми ракетами «Tomahawk». Кроме того, при необходимости к удару подключатся тяжелые бомбардировщики, размещенные на острове Гуам в Тихом океане.

Телеканал уточняет, что удар США может включать в себя не только массированный обстрел, но и кибератаки и специальные операции «на земле». Ранее журналисты NBC узнали, что в рамках противодействия северокорейской ядерной программе среди прочего разрабатывается физическое устранение лидера КНДР Ким Чен Ына, а также размещение ядерных бомб южнее 38-й параллели.





«Если США осмелятся сделать выбор в пользу военных действий, выкрикивая лозунги о "превентивном ударе" и "уничтожении штабов", КНДР готова отреагировать в любой желаемой США форме военных действий», — заявили ранее в северокорейском МИД, добавив, что КНДР не выпрашивает мира, однако всегда «готова защитить себя силой оружия».





В начале апреля президент США Дональд Трамп в интервью The Financial Times заявил, что США самостоятельно займутся ядерной проблемой Северной Кореи, если Китай не собирается этого делать.





С начала 2016 года Северная Корея запустила более 20 баллистических ракет, а также провела два ядерных испытания, которые нарушают резолюции Совбеза ООН.