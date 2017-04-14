Учёные: Пользование Facebook ухудшает самочувствие

Чем чаще человек лайкает посты или проходит по ссылкам, которые видит в этой социальной сети, тем выше вероятность ухудшения его психического и физического здоровья.

Чем больше действий человек совершает в этой социальной сети, тем хуже его субъективно воспринимаемое психическое и физическое состояние, сообщает Life.ru.





Американские исследователи тщательно изучили, насколько частота различных действий в "Фейсбуке" связана с плохим настроением человека. Они установили, что чем чаще человек лайкает посты или проходит по ссылкам, которые видит в этой социальной сети, тем выше вероятность ухудшения его психического и физического здоровья. О работе пишет Harvard Business Review.





Авторы привлекали данные по фейсбук-активности 5208 взрослых американцев за три года. Их регулярно спрашивали, как они оценивают удовлетворённость жизнью, своё психическое и физическое здоровье. Кроме того, собирались данные по индексу массы их тел. Из других объективных показателей использовали количество лайков, поставленных каждым опрошенным, число его собственных постов, а также переходов по ссылкам, которые он видел в соцсети. Затем число действий всех пользователей разделили на количество принимавших участие в исследовании человек.

В большинстве случаев человек, который в течение первого года лайкал и переходил по ссылке больше среднего, начинал оценивать своё психическое здоровье хуже уже на второй год. То же самое, хотя и в меньшей степени, случалось с физическим здоровьем и оценкой удовлетворённости своей жизнью. Зато масса тела у таких фейсбук-активных участников исследования в большинстве случаев росла.

Исследования того, как активность в соцсетях влияет на самоощущение, проводили и раньше. Однако, как правило, в них пользовались лишь данными опросов и не измеряли количество совершаемых пользователями действий. Поэтому есть основания полагать, что новая работа дала более достоверные результаты, чем предыдущие.





Конкретный механизм, отвечающий за ухудшение состояния пользователей социальной сети, пока неясен. С одной стороны, "Фейсбук" может отвлекать людей от общения вне Сети и тем самым ухудшать их состояние. С другой — не исключено, что человек, активнее всего ведущий себя в соцсетях, уже имеет мало друзей в реальном мире или редко с ними видится. Часто лица с неразвитыми социальными связями находятся в депрессии или имеют повышенный шанс её испытать в будущем. Для людей в депрессии ухудшение психического и физического здоровья и снижение удовлетворённости жизнью довольно типично.



