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Среди геев Европы зафикисрована вспышка гепатита А

14 апреля 2017, 08:50

Случаи были зафиксированы в 13 странах Европы, в таких как: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Ирландия, Голландия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания.

Вспышка заболеваемости гепатитом А зафиксирована в 13 странах Европы, наибольшее число случаев отмечено среди мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

"Федеральная служба по контролю в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что с февраля 2016 года в странах европейского региона наблюдается эпидемический подъем заболеваемости гепатитом А. Общее число пострадавших составляет более 330 человек… Большинство случаев зарегистрировано среди мужчин, имеющих секс с мужчинами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что случаи были зафиксированы в 13 странах Европы, в таких как: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Ирландия, Голландия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания.

Европейские специалисты проводят комплекс мероприятий по локализации и ликвидации очага. Однако Роспотребнадзор просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок.

Фото: Fotolia/ spflaum

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