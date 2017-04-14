В колониях Кызылординской области функционируют кабинеты прокуроров

В результате проведенного личного приема всего 42 осужденных подали обращения об их переводе и данная работа продолжается.

На территории области функционируют 3 учреждения уголовно-исполнительной системы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кызылординской области.





В частности, в областном центре дислоцировано учреждение строгого режима ЗК-169/5 и следственный изолятор ЗК-169/1. В поселке Тартогай Шиелийского района расположено учреждение ЗК-169/4 (колония-поселение).





На сегодняшний день в исправительных учреждениях отбывают наказание 703 осужденных и под стражей находятся 133 следственно-арестованный.





Для обеспечения соблюдения прав лиц отбывающих наказание и содержащихся под стражей, для рассмотрения их обращений и оперативного реагирования, а также ведения постоянного мониторинга во всех учреждениях функционируют кабинеты прокуроров.

Одним из основных направлений надзора органов прокуратуры является соблюдение гарантированных законом прав осужденных и лиц содержащихся под стражей и обеспечение международных стандартов содержания таких лиц.





Учитывая, что в учреждении строгого режима осужденные длительное время отбывают наказания прокурором области Х.З.Дауешовым 13 апреля, проведен личный прием осуденных.





В результате, по просьбе осужденных приняты меры по оказанию им содействия по переводу в учреждения по месту жительства.





Установлено, что из отбывающих наказания в указанном учреждении 585 лиц, лишь 247 (всего 42,2%) являются жителями Қызылординской области.





Остальные 255 осужденные (43,5%) являются жителями других областей. В частности: 80 - ЮКО, 93 - Алматинской, 58 - Жамбылской, 5- Актюбинской, 5 - ВКО, 5 - ЗКО, 2 - Карагандинской, 2 - Костанайской, 3- Мангистауской, 1 - Павлодарской, 1 - СКО тұрғындары (Остальные других государств).





Согласно ст.88 Уголовно-исполнительного Кодекса, направление осужденного для отбывания наказания в учреждение соответствующего вида режима другой области допускается в случае отсутствия по месту жительства осужденного учреждения соответствующего вида.





Однако, учитывая что учреждения строгого режима функционируют в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, ВКО, Жамбылской, ЗКО, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, СКО, ЮКО и г. Астана приняты меры по их переводу в учреждения по месту жительства.





В результате проведенного личного приема всего 42 осужденных подали обращения об их переводе и данная работа продолжается.





Дальнейшее отбывание наказания осужденных по месту жительства будет укреплять социальные связи с родственниками и будет способствовать становлению на путь исправления.





Фото: пресс-служба прокуратуры Кызылординской области



