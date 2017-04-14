В КазНАУ отрицают факт драки, в которой погиб студент
14 апреля 2017, 09:06
Полиция задержала двоих студентов второго курса.
Накануне в Таразе похоронили 17-летнего Дидара Болысбека - студента аграрного университета. По данным прокуратуры, первокурсник погиб после массовой драки в общежитии, передает 31 канал.
В ночь на 12 апреля потасовку устроили 10 студентов первого и второго курсов. Сегодня администрация вуза впервые прокомментировала этот случай. Факт драки они отрицают.
"На теле никаких царапин, ничего не обнаружено. Ни ссадин, ни ушибов. Диагноз - внезапная сердечная смерть", - сказал первый проректор КазНАУ Канат Тиреуов.
Отец и родственники студента присутствовали во время судебной экспертизы. И все же они считают, что юношу могли убить из-за денег: якобы в университете процветает дедовщина. Полиция задержала двоих студентов второго курса. Выясняется причастность других участников инцидента.
В администрации вуза заявили, что окажут семье погибшего материальную помощь. А в общежитии решили установить дополнительные камеры видеонаблюдения на лестничном пролете.
Фото: соцсети
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