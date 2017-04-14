Судей областного Карагандинского суда обвинили в нарушении тайны совещательной комнаты

В ряде казахстанских СМИ появилась информация о нарушении тайны совещательной комнаты судьями апелляционной инстанции Карагандинского областного суда. В суде прокомментировали данный инцидент , передает , передает Zakon.kz





Сообщается, что данное нарушение, якобы зафиксировано на диске аудиовидеофиксации судебного заседания, выданном ответчику Севриной-Селиверстовой Е.А. по гражданскому делу по иску прокурора района имени Казыбек би города Караганды.





"По указанному факту проведена служебная проверка, которая изучила аудио-видеозаписи судебного процесса от 21 декабря 2016 года и установила, что время проведения судебного процесса составляет с 15.44 до 16.25 часов (41 минута). Запись обсуждения судьями дела в совещательной комнате по делу отсутствует, поскольку АВФ была приостановлена судьей-докладчиком в 16.20 часов, и в последующем, после обсуждения в 16.24 часов фиксация была подключена. Данное обстоятельство указывает на то, что коллегия, в период времени с 16.20 по 16.24 часов, обсуждала и принимала решение по делу в совещательной комнате. В выданном сторонам диске не зафиксирована запись обсуждения дела в совещательной комнате.





В связи с чем, доводы гражданки Е.Севриной-Селивёрствой по факту нарушения коллегией суда тайны совещательной комнаты, являются несостоятельными. Судебное разбирательство проходило в полном соответствии с требованиями Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан", - говорится в заявлении суда.



