Вблизи Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,7
14 апреля 2017, 09:24
Информации о разрушениях и жертвах нет.
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в морской акватории на северо-востоке Тайваня, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в пятницу в 03.41 по пекинскому времени.
Эпицентр землетрясения залегал на глубине 177 километров. Информации о разрушениях и жертвах нет.
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