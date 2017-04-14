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Вблизи Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,7

14 апреля 2017, 09:24

Информации о разрушениях и жертвах нет.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в морской акватории на северо-востоке Тайваня, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в пятницу в 03.41 по пекинскому времени.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 177 километров. Информации о разрушениях и жертвах нет.

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