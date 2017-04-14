Вблизи Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,7

Информации о разрушениях и жертвах нет.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в морской акватории на северо-востоке Тайваня, сообщает сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.





Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в пятницу в 03.41 по пекинскому времени.





Эпицентр землетрясения залегал на глубине 177 километров. Информации о разрушениях и жертвах нет.