СМИ: скорпион ужалил пассажира во время рейса авиакомпании United Airlines

Жена пострадавшего рассказала, что он находился в салоне бизнес-класса и обедал, когда почувствовал что-то в волосах. Скорпион упал на его столик, и ужалил мужчину, когда тот пытался стряхнуть его оттуда.





Авиакомпания подтвердила информацию о происшествии. "Наша команда немедленно связалась с врачом на земле, который давал рекомендации на протяжении полета", — говорится в заявлении United Airline.