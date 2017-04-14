СМИ: скорпион ужалил пассажира во время рейса авиакомпании United Airlines
14 апреля 2017, 09:35
Скорпион упал на его столик, и ужалил мужчину, когда тот пытался стряхнуть его оттуда.
Скорпион ужалил пассажира одного из рейсов американской авиакомпании United Airline, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.
Жена пострадавшего рассказала, что он находился в салоне бизнес-класса и обедал, когда почувствовал что-то в волосах. Скорпион упал на его столик, и ужалил мужчину, когда тот пытался стряхнуть его оттуда.
Авиакомпания подтвердила информацию о происшествии. "Наша команда немедленно связалась с врачом на земле, который давал рекомендации на протяжении полета", — говорится в заявлении United Airline.
Ранее сообщалось об инциденте, произошедшем на борту самолета, который должен был вылететь из Чикаго в Луисвилл. Трех пассажиров попросили освободить места для сотрудников авиакомпании United Airlines в связи с овербукингом (ситуация, когда на рейс продано больше билетов, чем есть мест в самолете). Когда один из них, доктор Дэвид Дао, отказался это сделать, сотрудники службы безопасности насильно вывели его из самолета, причинив ему травмы. Тысячи людей в социальных сетях выразили сочувствие Дао и гнев по поводу того, как сотрудники авиалиний решили проблему.
Фото: Сегодня
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