На Тайване самолет врезался в ограждение во время посадки

Инцидент произошел в четверг днем в аэропорту города Ланьюй. Во время ЧП на борту находились 17 пассажиров и два члена экипажа. Сообщается, что в результате ЧП четыре человека получили легкие травмы.





Авиакомпания Daily Air принесла извинения и сообщила, что выплатит компенсацию каждому пассажиру в размере 165 долларов.





Причина инцидента пока неизвестна, одной из главных причин называют сильный ветер, из-за которого самолет изменил курс со взлетно-посадочной полосы во время подлета.