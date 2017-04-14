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На Тайване самолет врезался в ограждение во время посадки

14 апреля 2017, 09:40

В результате ЧП четыре человека получили легкие травмы.

Четыре человека получили легкие травмы после того, как небольшой турбовинтовой самолет DHC6-400 тайваньской авиакомпании Daily Air съехал со взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное информационное агентство Тайваня.

Инцидент произошел в четверг днем в аэропорту города Ланьюй. Во время ЧП на борту находились 17 пассажиров и два члена экипажа. Сообщается, что в результате ЧП четыре человека получили легкие травмы.

Авиакомпания Daily Air принесла извинения и сообщила, что выплатит компенсацию каждому пассажиру в размере 165 долларов.

Причина инцидента пока неизвестна, одной из главных причин называют сильный ветер, из-за которого самолет изменил курс со взлетно-посадочной полосы во время подлета.

Фото: РИА Новости

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