В Сети высмеяли предложения депутата о решении жилищной проблемы аульной молодёжи

Видео стремительно набирает популярность, его посмотрели уже более 78 тыс.пользователей.

Сети появилось забавное видео на тему решения жилищной проблемы аульной молодёжи. На кадрах - семья Болшектеровых из 5 человек, которая ютится на нескольких квадратных метрах и мечтает в светлом будущем улучшить свои жилищные условия. Видео стремительно набирает популярность, его посмотрели уже более 78 тыс.пользователей , передает Zakon.kz









Напомним, что на днях в СМи появилась информация о том, что депутат мажилиса парламента Азат Перуашев в депутатском запросе предложил правительству для решения жилищного вопроса строить в Казахстане общежития с минимальными удобствами, (зато по дешевой цене) с общим туалетом и кухней, что позволит сэкономить на площади комнат.





Однако после А.Перуашев опроверг сообщения в СМИ о «предложении» строить квартиры «без туалетов» . «Мы предлагаем строить благоустроенные общежития для сельской молодёжи. Пример с квартирами был приведён в качестве пояснения, какое соотношение имеет площадь санузла и кухни к жилой площади в квартире, - говорится в сообщении «Ак жол». - В общежитиях, где санузлы и кухни вынесены за пределы занимаемой площади, стоимость жилья автоматически снижается на 40%».





По мнению акжоловцев, это делает общежития более доступным жильём для малообеспеченных слоёв населения.





«В связи с чем мы предложили правительству добавить в программу «Нурлы жер» направление по строительству общежитий», - отметили в партии.



