Сноуден: сверхмощная бомба ударила в Афганистане по тоннелям, построенным самими США
14 апреля 2017, 09:50
Экс-сотрудник ЦРУ сослался на статью NYT, в которой утверждается, что строительство так называемых пещер Тора-Бора финансировалось ЦРУ в 1980-е годы.
Проживающий в России бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден считает, что тоннельный комплекс, по которому в четверг Пентагон ударил сверхмощной фугасной авиационной бомбой, был построен на средства самих Соединенных Штатов. Об этом Эдвард Сноуден написал на своей странице в сети Twitter, сообщает ТАСС.
.@thenib Those mujahedeen tunnel networks we're bombing in Afghanistan? We paid for them. #Blowbackhttps://t.co/xokL8VCQqk (via @GabiElenaDohm) pic.twitter.com/VDVsUYahiG— Edward Snowden (@Snowden) 13 апреля 2017 г.
"И эти сети тоннелей моджахедов мы бомбим в Афганистане? Мы сами и заплатили за них", - написал Сноуден, сопроводив запись ссылкой на статью газеты The New York Times 2005 года.
В публикации утверждается, что строительство так называемых пещер Тора-Бора в провинции Нангархар на востоке Афганистана финансировалось в 1980-е годы ЦРУ. Вашингтон тогда помогал моджахедам, боровшимся с силами ограниченного контингента советских войск в Афганистане.
Напомним, в четверг США нанесли авиаудар по тоннельному комплексу местной ячейки террористической группировки "Исламское государство" в уезде Ачин провинции Нангархар. Американский летательный аппарат сбросил сверхмощную бомбу GBU-43, которую в Пентагоне именуют "матерью всех бомб" (ее масса превышает 9,5 тонны).
Фото: Вести.ру
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