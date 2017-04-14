Из-за паводков и размывов дорог в нескольких областях Казахстана закрыли трассы

На участках дорог республиканского значения ВКО, ЮКО и Карагандинской областей действуют ограничения движения для автотранспорта в связи с паводковой ситуацией, сообщает пресс-служба РГП «Казахавтодор».

Сегодня 14.04.2017 г. в ВКО в связи с паводковой ситуацией сохраняется ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Семей-Кайнар» км. 8-166 (размыв на 27 км.) Объезд данного участка осуществляется через областную автодорогу «Семей-Карауыл».





На автодороге «Караганда-Аягуз-Бугаз» км. 748+600 м. (размыв водопропускной трехочковой трубы, а также размыв земляного полотна шириной 5 м.) Ограничений движения для автотранспорта на данном участке нет.





В ЮКО по той же причине действует ограничение движени я для всех видов автотранспорта на автодороге «Самара-Шымкент» км. 2217-2235 (мост на 2229 км.) Размыто береговое укрепление и береговые опоры моста через р.Арыс. Объезд данного участка осуществляется через с.Тамерлановка.





В Карагандинской области в связи с паводковой ситуацией введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

1 «Акчатау-Агадырь» км. 90-195 (размыв дорожного полотна км. 166+750 м.) Объезд осуществляется по маршруту «Караганда-Аксу-Аюлы-Агадырь»;

2. «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 17-217 (переливы на км. 43,141, 169, 170, 174, 178), участок от г.Караганда до г.Каркаралинск.





Кроме того, идут переливы на автодорогах:

1. «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 141 (ширина – 350 м., глубина –15-20 см., имеется водопропускная труба);

2. «Бастау-Актау-Темиртау» км. 11 (ширина-300 м., глубина-40 см.);

3.«Акчатау-Агадырь» км. 165 (ширина – 250 м., глубина –30-15 см.);

4. «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 43 (ширина – 500 м., глубина – 15-20 см.);

5. «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 169 (ширина – 450 м., глубина – 30-50 см.);

6. «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 170 (ширина – 50 м., глубина –5-10 см.);

7-8.«Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 174 в двух местах (ширина – 100 м., глубина – 5-10 см.).

9. «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 178 (ширина – 100 м., глубина – 5-10 см.).

Ограничений нет.





Размывы на автодорогах:

1. «Астана-Киевка-Темиртау» км. 138 (размывы тюбинговой двухочковой трубы).

2. «Астана-Киевка-Темиртау» км. 256 (размыв одноочковой трубы).

Ограничений движения на указанных участках нет.





На участках, подвергшихся воздействию паводков, проводятся укрепительные работы, выставлены предупреждающие знаки. Организовано круглосуточное дежурство.