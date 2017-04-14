Землетрясение произошло в Каспийском море
14 апреля 2017, 09:50
Магнитуда mb=3.4.
Согласно данным Казахстанского Национального Центра данных 14 апреля в 02 часа 00 минут по времени Астаны в Каспийском море произошло землетрясение, передает Zakon.kz
Координаты эпицентра: 41.69 градуса северной широты, 51.00 градуса восточной долготы.
Магнитуда mb=3.4.
Энергетический класс K=8.3.
Глубина h=80 км.
Фото: Kazpravda.kz
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