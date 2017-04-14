Контрабанду антиквариата и драгоценностей на 3,5 млрд тенге пресекли в Алматы

Службой экономических расследований ДГД по г. Алматы в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечен факт системного потока контрабандного ввоза предметов антиквариата, элитных ювелирных изделии со вставками из драгоценных камней в особо крупном размере, марочных вин и коньяков, сообщает Zakon.kz.

«По предварительным данным, товар поступал из стран Европы и США посредством международных почтовых отправлении прибывающих авиатранспортом, - говорится в сообщении ДГД. - Розничная стоимость изъятых ювелирных изделий, указанная на бирках, составляет более 11 миллионов долларов США (более 3,5 миллиардов тенге)».

В числе предметов антиквариата имеются «яйца Фаберже», инкрустированные драгоценными камнями и благородными металлами, рукописные манускрипты, иконы, исторические шлемы, старинные ружья, сабли, мечи, шпаги, картины, вазы, а также более 70 бутылок редкой эксклюзивной алкогольной продукции (вин, коньяка) с выдержкой от 20 до 200 лет.

По изъятым предметам назначена соответствующая экспертиза с целью определения исторической ценности антикварных предметов и установления суммы причинного ущерба государству в виде подлежащих уплате таможенных платежей и налогов.

По данному факту начато досудебное расследование под признаком уголовного преступления, предусмотренного статьей 234 часть 2 пункт 5 УК РК (экономическая контрабанда совершенная группой лиц по предварительному сговору).