В суде по делу Аблязова дала показания уже осужденная бывшая сотрудница БТА Банка

В Специализированном межрайонном уголовном суде Алматы продолжается громкий процесс по делу о крупных хищениях вкладчиков и средств БТА Банка Аблязовым и его подельниками. 13 апреля в суде была допрошена Вероника Ефимова - один из главных фигурантов дела, которая уже осуждена, передает корреспондент Zakon.kz.

Вероника Ефимова приговором Медеуского районного суда №2 от 25 ноября 2016 года была признана виновной по ст.176 ч.3 п.б УК РК (редакция от 1997 года) - Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в крупном размере, и осуждена на 6 лет 8 месяцев лишения свободы. С учетом того срока, который она находилась под стражей и домашним арестом, с 2009 года, окончательно к отбытию ей было назначено 3 года 9 месяцев и 14 дней.

В приговоре сказано, что Ефимова для осуществления преступной деятельности, направленной на хищение денег БТА Банка, являясь начальником Управления корпоративного бизнеса (УКБ) №6, незаконно выдавала заведомо безвозвратные кредиты в крупных размерах. «Для реализации преступного плана по хищению средств Банка, Ефимова В.В. организовала создание иностранных компаний, компаний-резидентов, с помощью которых осуществлялся вывод денежных средств из АО «БТА Банк»«, - отмечается в приговоре.

Число подконтрольных компаний, которым Ефимова организовала незаконную выдачу кредитов доходит, исходя из приговора, почти до 60. Выдаваемые кредиты исчислялись миллиардами тенге.

Однако, в ходе дачи показаний в суде по обвинению Аблязова, Жаримбетова, Садыкова и Мамеша Ефимова дала понять, что не имела прямого отношения к незаконной деятельности по выдаче УКБ 6 кредитов оффшорным компаниям-нерезидентам.

По словам Ефимовой, принимал ее на работу в БТА Банк на должность руководителя УКБ 6 Жаксылык Жаримбетов. При этом она отметила, что работа до нее уже была налажена.

- Жаримбетов говорил, что непосредственным куратором будет он, и что по всем вопросам я должна обращаться к нему, согласовывать с ним и только с ним. Впоследствии он сказал, что по некоторым вопросам я могу обращаться к Садыкову, - рассказала Ефимова.

Через некоторое время после приема на работу она ушла в декрет, и была вынуждена вернуться на работу через 4 месяца после родов. К тому времени, по словам Ефимовой, ее обязанности выполнял Ержан Кадесов.

- По штатному расписанию я оставалась начальником, но задания подчиненным, минуя меня, давал Кадесов, - рассказала в суде Ефимова. Так же она сообщила, что задания по работе УКБ 6 давал ее подчиненным Кайрат Садыков.

Что касается документов оффшорных компаний, входящих в портфель УКБ 6, то Ефимова сообщила, что они хранились в отдельном шкафу и были переданы ей по акту-приему передачи при выходе на работу снохой семьи Татишевых (Татишев являлся председателем БТА Банка до гибели, после него пришел Аблязов) Мариной Айтжановой. Последняя, в свою очередь, пояснила суду, что после гибели Ержана Татишева, его вдова Анара Айтжанова, золовка Марины Айтжановой, обратилась к ней спросьбой. Она сказала, что есть ряд компаний, на которые оформлена разная собственность. И пока был жив Ержан Татишев, эти компании были оформлены на людей, которые были подконтрольны ему. После его гибели вдова, которая не занала этих людей, решила переоформить компании на людей, которых знает она. И Марина Айтжанова с родственниками дала согласие на переоформление компаний на них. Это было в начале 2005 года, а летом этого же года она передала документы на эти компании Ефимовой.

По словам Ефимовой, она не принимала участия в кредитных комитетах и не имела никакого отношения к принятию решений по кредитованию оффшорных компаний.

- Я никогда не вмешивалась в процедуру составления и подписания протоколов кредитного комитета. Протоколы поступали сразу в кредитный отдел и уже после начала формирования кредитного досье Каленова приносила их мне на подпись. Каленовой я доверяла. А как ставились подписи и какова процедура, почему там стоит подпись Садыкова, я не знала. Я подписывалась под тем, что кредитным комитетом принято решение о кредитовании компании. Данное решение подписано было руководящими лицами банка. И уже в конце документов было указано, что контроль за исполненем решения поручается Ефимовой, то есть мне, - сообщила суду осужденная Ефимова.

По ее словам, полностью все кредитование курировал Жаримбетов, как первый заместитель председателя правления банка и как председатель кредитного комитета. И в целом, по словам Ефимовой, все в Банке курировал Жаримбетов, вплоть до канцелярских товаров и работы техничек. У него был авторитарный стиль работы и никто не мог оспаривать его решения.

Ирина Капитанова