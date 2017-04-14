В Костанае работники ясли-сада устроили травлю девочки, пожаловавшейся на воспитателя

В Костанае отец девочки, которую обижали в детском саде воспитатели, через суд взыскал 101 тыс. тенге морального вреда, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.





Житель Костаная обратился в городской суд с иском к одному из ясли-садов о возмещении морального вреда.





Со слов истца, помощник воспитателя применила психологическое и физическое насилие в отношении его дочери. После его жалобы на ее действия женщина была привлечена к дисциплинарной ответственности. С тех пор отношение к дочери истца значительно ухудшилось.





Девочка стала бояться ходить в садик, часто плакала, появились страх и беспокойство. Отец каждое утро, отводя в садик ребенка, сильно переживал, что девочка остается в садике без защиты.





При этом воспитатели настроили других родителей против отца девочки, а ребенка в общем чате в WhatsApp называли «стукачкой». И даже на работу истцу была направлена жалоба, что нарушило неприкосновенность его частной жизни.





"В ходе судебного разбирательства было достоверно установлено, что истец с декабря 2016 года по февраль 2017 года испытал нравственные страдания, связанные с психологическим прессингом со стороны ответчика. Последний преследовал его за подаваемые жалобы в защиту своего ребенка вплоть до места его работы, необоснованно настроил родителей детей против него, нарушив неприкосновенность частной жизни. Суд частично удовлетворил иск . В пользу К. с детского сада взысканы 101 тысяча тенге. Решение суда не вступило в законную силу", - сообщили в суде.