СМИ: Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер подали на развод

Американский актер, сценарист и кинорежиссер Бен Аффлек разводится со своей женой - актрисой Дженнифер Гарнер. Оба отказались от тяжбы в судах по вопросу раздела совместно нажитого имущества и раздельной опеки над детьми, сообщает ТАСС со ссылкой на TMZ.





По его сведениям, Бен и Дженнифер подали на развод одновременно, их заявления практически одинаковы. К услугам адвокатов оба отказались прибегать. Актеры условились вместе продолжать воспитывать своих троих детей. Вопрос об алиментах матери оставлен открытым и будет зависеть от решения суда.





Как напоминает TMZ, Аффлек и Гарнер объявили о решении расстаться в июне 2015 года. Перед свадьбой они не заключали добрачного договора, который оговаривал бы условия раздела имущества и распределения родительских обязанностей в случае развода. Это значит, что имущество, нажитое за время брака, может быть разделено поровну.





Аффлек и Гарнер поженились в 2005 году. У них трое детей, младший из которых - Самуэль - появился на свет в 2012 году. По сведениям СМИ, актеры приняли решение развестись, в частности, из-за болезненного пристрастия Аффлека к азартным играм, сам он опровергал эти утверждения.





В середине марта он объявил, что прошел курс терапии от алкогольной зависимости, от которой он страдает уже на протяжении долгого времени. Ранее Аффлек уже лечился от алкоголизма. Так, в 2001 году он прошел 30-дневный курс терапии. Его официальный представитель заявил тогда, что некоторые из членов семьи актера в прошлом страдали от данной зависимости.





Аффлек начал актерскую карьеру в 1980-х. Он известен зрителям, в частности, по фильмам "Умница Уилл Хантинг" (Good Will Hunting, 1997), принесшем ему вместе с другом Мэттом Дэймоном "Оскар" за лучший сценарий, "Армагеддон" (Armageddon, 1998), "Догма" (Dogma, 1999). Дженнифер Гарнер снималась в таких фильмах, как "Электра" (Elektra, 2005) и "Поймай меня, если сможешь" (Catch Me If You Can, 2002).