Глава Сербии принял посла Казахстана

Новоизбранный президент Сербии, действующий Премьер-Министр Александр Вучич в Белграде принял Чрезвычайного и Полномочного посла Казахстана Нурбаха Рустемова, передает Казинформ.

«В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества Казахстана и Сербии, международную проблематику. Президенту страны было передано поздравительное письмо главы Казахстана Нурсултана Назарбаева по случаю победы Александра Вучича на состоявшихся в Сербии 2 апреля президентских выборах. Казахстанский дипломат подробно ознакомил президента с приоритетами развития нашей страны, изложенными в Послании Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентноспособность», передал текст данного документа на сербском языке, а также проинформировал об итогах конституционной реформы и основных тезисах программной статьи Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», - говорится в сообщении.

Сербский президент весьма тепло отозвался о своих встречах с руководством Казахстана, состоявшихся в прошлом году. При этом он отметил, что, находясь в Астане с официальным визитом в ноябре 2016 года, был впечатлен темпами развития столицы Казахстана. Было отмечено, что взвешенная политика Главы нашего государства обеспечила Казахстану заслуженный авторитет и признание в международном сообществе.

Сербия рассматривает Казахстан в качестве своего важного партнера и намерена активно развивать с ним долгосрочные отношения на взаимовыгодной основе.