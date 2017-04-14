Ж/д администрации РК и КНР будут наращивать грузопотоки в сообщении Китай - Европа транзитом через Казахстан

13 апреля текущего года руководитель АО «НК «Қазақстан темір жолы» Канат Алпысбаев провел переговоры с генеральным директором Китайских железных дорог Лу Дунфу в Пекине, сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Стороны обсудили перспективы сотрудничества железнодорожных администраций РК и КНР в рамках программы «Нұрлы жол» и инициативы «Экономический пояс Шелкового пути».

В Китае разработан пятилетний план развития международных контейнерных перевозок между Китаем и Европой. Казахстан активно участвует в развитии трансконтинентальных транзитных перевозок.

По итогам 2016 года объемы контейнерных перевозок из Китая в Европу составили 104,5 тыс. ДФЭ, что в два раза больше, чем в 2015 году. К 2020 году планируется довести объем перевозок контейнеров до 800 тысяч ДФЭ.

В ходе встречи рассмотрены итоги эксплуатационной работы железных дорог Казахстана и Китая за 2016 год и первый квартал этого года. В прошлом году объем перевозок между РК и КНР составил свыше 8 млн. тонн грузов, что на 16,6 процента больше, чем в 2015 году. В 2017 году наметили перевезти через железнодорожные пограничные переходы двух государств более 10 млн. тонн грузов.

К.Алпысбаев проинформировал о мерах по переориентации контейнерных грузопотоков с межгосударственного пункта перехода Алашанькоу - Достык на Хоргос - Алтынколь с обработкой на Сухом порту СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота».

По итогам переговоров подписаны Соглашения по организации контейнерных поездов в сообщении Китай - Европа, а также организации курсирования с мая 2017 года скоростного пассажирского поезда сообщением «Астана - Алтынколь» из вагонов ТОО «Тұлпар-Тальго» в рамках проведения международной выставки ЭКСПО-2017 в Астане.