Активы БВУ, объявивших о слиянии за февраль 2017 года

Банковский сектор РК в ожидании суперконцентрации. После завершения процессов объединения более половины рынка (51% совокупных активов) будут контролировать два банка

В Казахстане резко активизировался процесс концентрации банковского сектора, в конце 2016 года - начале 2017 года 6 банков из 33 действующих на рынке заявили о возможном слиянии.

После завершения процессов объединения более половины рынка (51% совокупного объема активов БВУ) будут контролировать два супербанка.

Напомним, Народный Банк и Казкоммерцбанк в начале марта 2017 года подписали меморандум об объединении, что сделает единый финансовый институт крупнейшим банком РК, где будет сосредоточено более трети активов всего банковского сектора страны.

Также, 1 февраля 2017 года Цеснабанк и БЦК выпустили совместный пресс-релиз, где говориться о возможности слияния двух банков и в начале апреля НБ РК разрешил Цеснабанку купить долю БЦК, что позволит Цесна+БЦК упрочить свое состояние на рынке как единый Банк.

Следующая пара банков, объявивших об объединении - Capital Bank и Tengri Bank, которые в середине марта 2017 года подписали соответствующий меморандум о намерении объединения двух финансовых институтов, для укрупнения как единый финансовый институт.

Казком и Народный - крупнейшие банки РК, по объему активов они занимают 1 и 2 место соответственно, на конец февраля портфель активов Казкома составлял 4,7 трлн тенге, у Народного - 4,6 трлн тенге.

После их возможного объединения общий потенциальный объем активов может составить 9,3 трлн тенге, что сделает его практически не досягаемым для остальных банков, доля от БВУ РК будет составлять 37,4%. Доля ссудного портфеля гипотетически может составить 38,4%, вкладов - 35,7%.

Цеснабанк и БЦК входят в ТОП 10 БВУ по объему активов. Цеснабанк расположен на 3 месте, объем активов составляет 2,1 трлн тенге, БЦК - на 6 месте с 1,3 трлн тенге активов. После их слияния объем активов может составить 3,4 трлн тенге, что позволит ему занять 2 место по данному показателю после пары Народный+Казком и оторваться от ближайшего конкурента более чем в 2 раза. Доля от БВУ РК составит 13,5%. Тогда на долю объединенного банка придется 16,3% кредитов и 15,1% вкладов от БВУ РК.

Capital Bank и Tengri Bank по объемам портфеля активов расположены на 24 и 26 местах, соответственно. Портфель Capital Bank на конец февраля оценивается в 91,1 млрд тенге, доля от БВУ РК - 0,4%, у Tengri Bank - 65,1 млрд тенге и доля - 0,3%. После объединения Capital+Tengri по объему активов войдет в ТОП 20 БВУ, доля на рынке составит 0,6%, а общий объем активов достигнет 156,3 млрд тенге. Доля ссудного портфеля потенциально может увеличиться до 0,8% от БВУ РК, а портфель вкладов до 0,5%.