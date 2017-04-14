Нарушения выявил Счетный комитет в деятельности «KAZNEX INVEST»

Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета выявил нарушения в работе нескольких государственных компаний, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Указывается, что на заседании комитета подведены итоги государственного аудита использования активов в отдельных организациях квазигосударственного сектора Министерства по инвестициям и развитию. Выявлен ряд недостатков и нарушений. Так, в РГП «Центр переработки сырья» и его филиалах обнаружены факты неэффективного использования непрофильных активов (базы отдыха, опытно-производственный комплекс и здание корпуса «Модуль литер Н») балансовой стоимостью 168,3 млн тенге. АО «KAZNEX INVEST» нарушило Правила осуществления государственных закупок.

Несмотря на заключенные с Комитетом по инвестициям МИР РК договоры о передаче субподрядчикам (соисполнителям) не более двух третей объема работ и услуг, в 2014-2015 годах 14 компаниям переданы на субподряд от 67 до 73% выполняемых услуг, или с превышением на 204,2 млн тенге.

В 2016 году АО «KAZNEX INVEST» произведены затраты на содержание представителей в КНР, Германии, США, Объединенных Арабских Эмиратах и Турции на сумму 194,7 млн тенге. При этом командировочные расходов сотрудников данного АО, направленных в эти же страны, составили 10,5 млн тенге.

Кроме того, АО «KAZNEX INVEST» допущены нарушения норм законодательства о государственных закупках, регламентирующих выбор поставщика и заключение с ним договора о государственных закупках, на общую сумму 7,6 млн тенге. Как отмечается, доходы АО «Казахстанский институт развития индустрии» (КИРИ) получены в основном за счет бюджетных средств. За 2014 год при общем доходе 1 070,9 млн тенге средства, поступившие в результате оказания информационно-аналитических услуг Министерству по инвестициям и развитию, составили 97%, а за 2015 год - 88%.

Рост общей суммы премий работникам АО «КИРИ» в 2015 году по сравнению с 2014 годом составил 1,6 раза при недостижении в 2014 году пяти показателей Плана развития Общества, в 2015 году - шести показателей.

При этом сумма выплаченных премий за 2014 год превысила размер полученного чистого дохода в 1,7 раза, за 2015 год - в 2,6 раза.

В результате госаудита Счетный комитет установил финансовые нарушения на сумму 1,2 млрд тенге, 62 процедурных нарушения - на 1,2 млрд тенге и неэффективное использование бюджетных средств - на 2 млрд тенге. В ходе государственного аудита принятыми мерами восстановлено и возмещено 1,2 млрд тенге.

По итогам заседания Счетного комитета Министерству по инвестициям и развитию поручено принять меры по устранению выявленных нарушений, рассмотреть ответственность должностных лиц, не обеспечивших соблюдение требований бюджетного и иного законодательства, а также дан ряд других поручений.